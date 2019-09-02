Беременной невесте Тимати резко стало плохо на борту самолета

Невеста рэпера Тимати — Анастасия Решетова — находится на последних сроках беременности. Звездная пара недавно вернулась из своего «последнего» отпуска перед родами молодой мамы. Возлюбленные наслаждались обществом друг друга в Доминиканской Республике. По возвращении на родину беременная девушка почувствовала себя плохо на борту лайнера. Об этом знаменитость рассказала в Instagram.
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Анастасия Решетова отметила, что на ее состояние во время перелета мог повлиять стресс, который она переживала за несколько дней до возвращения на родину. Однако о причинах нервозного состояния девушка Тимати умолчала. Зато возлюбленная рэпера рассказала, где пройдут ее роды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невеста Тимати перед родами прокатилась на гидроцикле.