Беременной невесте Тимати резко стало плохо на борту самолета

Невеста рэпера Тимати — Анастасия Решетова — находится на последних сроках беременности. Звездная пара недавно вернулась из своего «последнего» отпуска перед родами молодой мамы. Возлюбленные наслаждались обществом друг друга в Доминиканской Республике. По возвращении на родину беременная девушка почувствовала себя плохо на борту лайнера. Об этом знаменитость рассказала в Instagram.

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« Тонус, укачивание, боли в спине, токсикоз вернулся. В общем, было весело. Советую всегда в ручной клади при себе иметь все медикаменты, которые необходимо принять в случае неприятных последствий» , — поделилась возлюбленная Тимати.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова отметила, что на ее состояние во время перелета мог повлиять стресс, который она переживала за несколько дней до возвращения на родину. Однако о причинах нервозного состояния девушка Тимати умолчала. Зато возлюбленная рэпера рассказала, где пройдут ее роды.

«Даже учитывая, что на островах, где прекрасный климат и океан, мне было очень комфортно, я все-таки очень рада нашему возращению в Москву. Как я и говорила, роды будут в России. Другой вариант даже не рассматривался. Поэтому, „режим ждуна“ активирован и больше никаких поездок у меня в ближайшее время не будет» , — заявила невеста звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невеста Тимати перед родами прокатилась на гидроцикле.