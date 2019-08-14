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  4. Фото новой подруги экс-супруга Ани Лорак обнаружили на сайте эскорт-услуг

Фото новой подруги экс-супруга Ани Лорак обнаружили на сайте эскорт-услуг

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Мурат Налчаджиоглу отдыхает с новой возлюбленной в Испании.

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Фото, видео : Instagram @muratnalca

Недавно стало известно, что экс-супруг певицы Ани Лорак завел роман с моделью Самией Ахметовой. Сейчас пара отдыхает вместе в Испании. Мурат Налчаджиоглу публикует в своем Instagram-аккаунте совместные фотографии. На снимке бизнесмен в ярких розовых шортах обнимает девушку в красном бикини.

«Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее», — подписал он фото.

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Instagram @muratnalca

Фанаты не смогли поделиться своими впечатлениями от снимка, так как Налчаджиоглу ограничил возможность комментирования на своей странице. Не исключено, что бывший супруг Ани Лорак сделал это намеренно, так как в сети появилась информация о прошлом новой возлюбленной бизнесмена, сообщают News.ru.

Анкету Самии Ахметовой обнаружили на зарубежном сайте эскорт-услуг. Девушка зарегистрирована там под именем Юлия Ахметова. Также в профиле указан прайс на ее услуги. Согласно анкете, полчаса в компании Самии стоят 160 евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак впервые прокомментировала роман с 26-летним Егором Глебом.

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