Фото новой подруги экс-супруга Ани Лорак обнаружили на сайте эскорт-услуг

Недавно стало известно, что экс-супруг певицы Ани Лорак завел роман с моделью Самией Ахметовой. Сейчас пара отдыхает вместе в Испании. Мурат Налчаджиоглу публикует в своем Instagram-аккаунте совместные фотографии. На снимке бизнесмен в ярких розовых шортах обнимает девушку в красном бикини.
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Фанаты не смогли поделиться своими впечатлениями от снимка, так как Налчаджиоглу ограничил возможность комментирования на своей странице. Не исключено, что бывший супруг Ани Лорак сделал это намеренно, так как в сети появилась информация о прошлом новой возлюбленной бизнесмена, сообщают News.ru.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак впервые прокомментировала роман с 26-летним Егором Глебом.