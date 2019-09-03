Новые подробности столкновения двух самолетов в аэропорту «Шереметьево»

5-tv.ru стали известны подробности инцидента, произошедшего 3 сентября в московском аэропорту «Шереметьево». Столкновение двух самолетов произошло за пределами взлетно-посадочной полосы. Boeing 777 без пассажиров на борту в ходе буксировки задел крылом законцовку крыла Airbus A330, готовящегося к отправлению в Пекин.
В результате авиационного происшествия никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы и возвращены в здание терминала аэропорта.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура по данному факту инициировала проверку.
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В авиакомпании-перевозчике отметили, что рейс в Пекин, задержанный по причине повреждения воздушного судна, будет продолжен.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево» в Москве.