Новые подробности столкновения двух самолетов в аэропорту «Шереметьево»

5-tv.ru стали известны подробности инцидента, произошедшего 3 сентября в московском аэропорту «Шереметьево». Столкновение двух самолетов произошло за пределами взлетно-посадочной полосы. Boeing 777 без пассажиров на борту в ходе буксировки задел крылом законцовку крыла Airbus A330, готовящегося к отправлению в Пекин.

В результате авиационного происшествия никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы и возвращены в здание терминала аэропорта.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура по данному факту инициировала проверку.

« В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки », — говорится в сообщении ведомства.

В авиакомпании-перевозчике отметили, что рейс в Пекин, задержанный по причине повреждения воздушного судна, будет продолжен.

« Рейс Москва — Пекин задержан по причине повреждения самолета. После замены воздушного судна рейс будет продолжен. Планируемое время вылета 18:45. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам », — сообщили в авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево» в Москве.