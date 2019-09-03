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Новые подробности столкновения двух самолетов в аэропорту «Шереметьево»

, 18:51 Эксклюзивное видео 299

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

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Фото, видео : 5-tv.ru

5-tv.ru стали известны подробности инцидента, произошедшего 3 сентября в московском аэропорту «Шереметьево». Столкновение двух самолетов произошло за пределами взлетно-посадочной полосы. Boeing 777 без пассажиров на борту в ходе буксировки задел крылом законцовку крыла Airbus A330, готовящегося к отправлению в Пекин.

В результате авиационного происшествия никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы и возвращены в здание терминала аэропорта.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура по данному факту инициировала проверку.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки», — говорится в сообщении ведомства.

В авиакомпании-перевозчике отметили, что рейс в Пекин, задержанный по причине повреждения воздушного судна, будет продолжен.

«Рейс Москва — Пекин задержан по причине повреждения самолета. После замены воздушного судна рейс будет продолжен. Планируемое время вылета 18:45. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам», — сообщили в авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево» в Москве.

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