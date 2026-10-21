Экипаж Су-30 катапультировался после аварии в Калининградской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 26 0

Воздушное судно упало в безлюдном районе.

Самолет Су-30 потерпел аварию в Калининградской области

Фото: © РИА Новости/Нина Падалко

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Экипаж российского истребителя Су-30 катапультировался после аварии в Калининградской области. Летчиков эвакуировала наземная поисково-спасательная команда, угрозы их жизни нет. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны РФ.

Самолет потерпел аварию во время планового учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в безлюдном районе. В Минобороны уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Другие обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сретенске Забайкальского края легкомоторный самолет Cessna службы лесоохраны совершил аварийную посадку. По предварительным данным МЧС, при взлете у воздушного судна отказал двигатель. На борту находились летчик и авиатехник, оба получили травмы.

Самолет выполнял перегон из Сретенска через Могочу в Благовещенск. Полет был разрешен и зарегистрирован. На месте происшествия работали скорая помощь и полиция. Всего к ликвидации последствий привлекли 20 человек и семь единиц техники.

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