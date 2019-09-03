Фото: Алика Смехова призналась, что ее возит личный водитель

Алика Смехова удовлетворила любопытство своих поклонников и призналась, что предпочитает пользоваться услугами личного водителя. Об этом актриса рассказала в Instagram, заодно похваставшись новеньким Mercedes. По словам Смеховой, машину она водит уже много лет, причем марку автомобиля тоже выбирает одну и ту же, однако ездить с водителем при ее занятости гораздо удобнее — освобождается много времени.

«Последнее время предпочитаю ездить с водителем — успеваю много дел по дороге переделать (вам, например, здесь отвечаю), и с парковкой так легче. Но когда пришла наконец-то моя синяя красавица, поняла, что в ближайшее время буду рулить сама», — написала Алика.

Instagram @alika_smekhova

Подписчики наперебой поздравили актрису с приобретением, посоветовали назвать обновку Синей Птицей и пришли к единодушному заключению, что автомобиль вполне соответствует хозяйке, которая в 51 год выглядит потрясающе.

«Вы шикарная женщина и вещи вас тоже окружать должны шикарные, люкс класса!»

«Алика, благодаря вам, машина смотрится еще красивее!»

«Вы потрясающе красивая женщина! И машина соответствующая!» — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Алика Смехова подразнила поклонников пляжным снимком, на котором от камеры ее тело закрывает только парящее в воздухе покрывало.