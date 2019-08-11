Алика Смехова, отдыхающая, в отличие от других знаменитостей, не на Средиземном, а на Балтийском море в Юрмале, дождалась наконец момента, когда можно сбросить теплую одежду и позагорать на пляже. А заодно подразнить своих подписчиков в Instagram интригующим фото.

«Пока погода была не очень — перепробовала разные спа-процедуры и теперь просто летаю», — подписала актриса снимок, на котором ее тело закрывает от камеры лишь парящее в воздухе покрывало.

Instagram @alika_smekhova

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Поклонникам фотография очень понравилась, и они щедро засыпали 51-летнюю Смехову комплиментами.

«Интрига»;

«Представляю мысли какие у всех»;

«Фото для развития фантазии»;

«И тут хочется сказать: вашей маме зять не нужен?»

«Отличный кадр! Сексуальнее, чем… шпагаты»;

«Чудо как хороша эта бабочка!»

«Жар птица. Такую беречь надо. Все-таки в Красную книгу занесена», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева обзавелась собственными апартаментами в Юрмале.