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Видео: Как выглядит эмблема Чемпионата мира по футболу 2022 года

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Официальная презентация стартовала в столице Катара Дохе в 20:22 по московскому времени

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Фото, видео : twitter @smnewsru, Instagram @fifaworldcup

Презентация официальной эмблемы Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, состоялась вечером в среду, 3 сентября. Церемония представления началась в столице страны Дохе в 20:22 по московскому времени. Как сообщается на сайте FIFA, тысячи зрителей стали свидетелями синхронного проецирования эмблемы на наиболее знаковые здания страны. Одновременно эмблема ЧМ-2022 появилась на рекламных щитах в разных городах мира.

Так, в Москве футбольный символ высветился на доме 2 по Новому Арбату. Изображение представляет собой изогнутую петлю, символизирующую собой бесконечность — как непрерывную череду футбольных состязаний. И одновременно восьмерку — напоминая о восьми стадионах, на которых будут проходить матчи. Изогнутые линии также намекают на волны знаменитых песчаных дюн Катара Кроме того, при создании эмблемы футбольного чемпионата художников вдохновляла традиционная шерстяная шаль, которую носят в арабских странах зимой. Это напоминает, что впервые чемпионат мира будет проходить не летом, как обычно, а в ноябре и декабре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как сборная России по футболу поздравила с 56-летием главного тренера Станислава Черчесова. День рождения наставник отмечал 2 сентября.

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