Видео: Как Дзюба с футболистами сборной поздравили Станислава Черчесова

Штаб сборной России по футболу опубликовал видео поздравления главного тренера Станислава Черчесова на базе в подмосковном Новогорске.

Артем Дзюба на правах капитана национальной команды преподнес «боссу» футболку с номером 56 — столько лет исполнилось рулевому сборной. После тренировки футболисты отправились в столовую, где Черчесову вручили торт.

Главный тренер пошутил о цветах десерта — он был выполнен в красно-белых тонах. Замечание оказалось кстати — накануне состоялось дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом», которое завершилось победой петербургской команды.

Ранее Черчесову удалось уладить конфликт между капитаном красно-белых Георгием Джикией и полузащитником сине-бело-голубых Магомедом Оздоевым. Товарищи по сборной едва не подрались на поле стадиона в Москве 1 сентября.

Национальная команда России начала подготовку в отборочным матчам Чемпионата Европы-2020. Впереди у подопечных Черчесова две игры — с шотландцами в Глазго 6 сентября и Казахстаном в Калининграде 9 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о матче «Спартака» и «Зенита» в Москве.