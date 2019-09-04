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В Минприроды назвали российские города с самым загрязненным воздухом

, 6:19 46

Также в министерстве природных ресурсов и экологии рассказали, в каких регионах сильно загрязнена почва.

Фото : www.globallookpress.com / © Frank Ludwig

В Министерстве природных ресурсов и экологии составили рейтинг городов с самым загрязненным воздухом, передает РИА новости со ссылкой на доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Список по загрязнению воздуха возглавили Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Искитим, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ и Чита. Было отмечено, что более половины городов с загрязненным воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

В список городов с самыми загрязненными почвами попали города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. Выяснилось, что в данных регионах среднероссийский уровень загрязнения почва превышает норму более чем в три раза.

Также непростой ситуация по загрязнению почвы остается в городах Кировской и Челябинской областей, Забайкалья, Свердловской области, Северной Осетии и Красноярского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радиационный фон в Петербурге соответствует норме.

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