В Минприроды назвали российские города с самым загрязненным воздухом

В Министерстве природных ресурсов и экологии составили рейтинг городов с самым загрязненным воздухом, передает РИА новости со ссылкой на доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Список по загрязнению воздуха возглавили Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Искитим, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ и Чита. Было отмечено, что более половины городов с загрязненным воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

В список городов с самыми загрязненными почвами попали города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. Выяснилось, что в данных регионах среднероссийский уровень загрязнения почва превышает норму более чем в три раза.

Также непростой ситуация по загрязнению почвы остается в городах Кировской и Челябинской областей, Забайкалья, Свердловской области, Северной Осетии и Красноярского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радиационный фон в Петербурге соответствует норме.