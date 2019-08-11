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  4. Радиационный фон в Петербурге соответствует норме — Роспотребнадзор

Радиационный фон в Петербурге соответствует норме — Роспотребнадзор

, 19:33 57

Ранее появлялась недостоверная информация о его ухудшении.

Фото : ТАСС/Майстерман Семен

Управление Роспотребнадзора по Петербургу заверило жителей города, что в воскресенье, 11 августа, зафиксирован нормальный радиационный фон. Ранее в ряде местных СМИ появилась неподтвержденная информация о его возможном ухудшении после аварии при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что радиационная обстановка в Северной столице «стабильная и соответствует многолетним значениям контролируемых радиологических показателей».

В ведомстве добавили, что мониторинг на территории города осуществляется непрерывно вне зависимости от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности взрыва на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пять сотрудников «Росатома».

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