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Юристы предлагают ужесточить наказание для охранников без лицензии

, 8:42 Эфирная новость 32

Корреспондент 5-tv.ru выяснил, легко ли устроиться на должность охранника без специальных документов.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Евгений Одиноков, 5-tv.ru

Ужесточить наказание для частных охранников, работающих без лицензии, предложили российские юристы. Они считают, что надо штрафовать не только тех, кто трудится в этой сфере нелегально, но и тех, кто принимает таких на работу.

Зачастую работодателям выгоднее нанять человека без квалификации, оформив его на другую должность. Такое халатное отношение к подбору персонала беспокоит юристов. Слишком уж много случаев, когда охранники в магазине могут позволить себе лишнего. Легко ли устроиться на работу охранником, не имея специальных документов — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за непропуск «скорой» на дороге ужесточили наказание.

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