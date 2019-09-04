Юристы предлагают ужесточить наказание для охранников без лицензии

Ужесточить наказание для частных охранников, работающих без лицензии, предложили российские юристы. Они считают, что надо штрафовать не только тех, кто трудится в этой сфере нелегально, но и тех, кто принимает таких на работу.

Зачастую работодателям выгоднее нанять человека без квалификации, оформив его на другую должность. Такое халатное отношение к подбору персонала беспокоит юристов. Слишком уж много случаев, когда охранники в магазине могут позволить себе лишнего. Легко ли устроиться на работу охранником, не имея специальных документов — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за непропуск «скорой» на дороге ужесточили наказание.