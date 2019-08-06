Дорогу «неотложке»! За непропуск скорой на дороге ужесточили наказание

С 6 августа в России серьезно ужесточается наказание для водителей, которые не дают проехать машине скорой помощи.

Соответствующие поправки вступают в законную силу. Штраф за отказ пропустить скорую увеличивается в десять раз — с 500 до пяти тысяч рублей. Срок лишения прав с трех месяцев до года.

Наказание ждет и тех, кто препятствует оказанию медпомощи пациентам — вплоть до четырех лет лишения свободы, если это привело к смерти больного.

По мнению депутатов, эти меры позволят защитить тех, кто нуждается в скорой медицинской помощи.

Поправки были разработаны после череды резонансных случаев, когда врачи подвергались нападению со стороны дебоширов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь.