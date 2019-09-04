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  4. Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open 2019

Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open 2019

, 9:29 Эфирная новость 30

Россиянин впервые в своей карьере пробился в столь высокую стадию турнира Большого Шлема.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Алексей Куденко, 5-tv.ru

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира Большого Шлема. В четвертьфинале он одержал убедительную победу над швейцарцем Стэном Вавринкой.

Матч продолжался два с половиной часа. На старте у нашего спортсмена были проблемы с бедром, на корт даже пришлось приглашать медика. Победа над швейцарцем позволила россиянину подняться в мировом рейтинге игроков с пятой на четвертую позицию. Добавим, Медведев стал самым молодым полуфиналистом этого престижного соревнования. Призовой фонд US Open — более 57 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что букмекеры уверены в скором завершении карьеры Марии Шараповой.

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