Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open 2019

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира Большого Шлема. В четвертьфинале он одержал убедительную победу над швейцарцем Стэном Вавринкой.

Матч продолжался два с половиной часа. На старте у нашего спортсмена были проблемы с бедром, на корт даже пришлось приглашать медика. Победа над швейцарцем позволила россиянину подняться в мировом рейтинге игроков с пятой на четвертую позицию. Добавим, Медведев стал самым молодым полуфиналистом этого престижного соревнования. Призовой фонд US Open — более 57 миллионов долларов.

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