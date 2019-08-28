Букмекеры уверены в скором завершении карьеры Марии Шараповой

Самая успешная теннисистка России Мария Шарапова проиграла в первом же круге Открытого чемпионата США. Это один из крупнейших мировых турниров, последний турнир Большого Шлема в году.

Ее сопернице — американке Серене Уильямс — не понадобилось и часа, чтобы вынести с корта российскую спортсменку. В каждом сете Шарапова смогла взять лишь по одному гейму престижа. После дисквалификации и многочисленных травм шансов у нее, пожалуй, не было. Сейчас Шарапова занимает 87-ую строчку в мировом рейтинге.

«Тяжело, когда ты играешь не достаточно, а потом встречаешься с очень трудным соперником. И, конечно, не проходишь его. Это неравный бой», — объяснила провал Шарапова.

А зрители и журналисты все равно ждали эпического противостояния. Всем известно, что Шарапова и младшая Уильямс, улыбаясь друг другу в лицо, давно враждуют за пределами корта. Хотя статистика встреч прямо-таки кричала не в пользу россиянки. За 15 лет Шарапова обыгрывала Уильямс дважды, а американка победила в 19-ти матчах. И вот, после двадцатого поражения букмекеры принимают ставки на то, что в конце этого сезона 32-летняя Мария Шарапова завершит карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Серены Уильямс пришел на ее матч с Шараповой в антинаркотической футболке.