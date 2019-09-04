Джастин Бибер рассказал о борьбе с наркотической зависимостью и депрессией

Канадский певец Джастин Бибер признался, что страдал наркотической зависимостью в двадцать лет. Артист связывает это с внезапно обрушившейся на него популярностью.

В возрасте двенадцати лет Джастин принял участие в музыкальном конкурсе, а в пятнадцать лет уже подписал контракт с успешными продюсерами. Однако слава обернулась для исполнителя большими проблемами во здоровьем. Несколько лет Бибер боролся с наркозависимостью и депрессией, сообщает Teleprogramma.pro.

«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру

«В 18 лет я не имел никаких навыков для жизни в реальном мире, однако у меня были миллионы долларов и доступ ко всему тому, чего я хотел. В 19 лет я начал употреблять тяжелые наркотики, стал злым, обиженным, неуважительно относился к женщинам» , — поделился откровением певец.

Джастин Бибер рассказал, что употреблял запрещенные вещества несколько лет. В какой-то момент у него началась затяжная депрессия. По словам исполнителя, только благодаря близким он смог выкарабкаться.

Певец в 2018 году женился на американской модели Хейли Болдуин, сейчас они готовятся к свадебной церемонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джастин Бибер намерен взять паузу в карьере из-за личных проблем.