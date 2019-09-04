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  4. «Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру

«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру

, 5:21 Фото 30

Американская актриса опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : Instagram @sharonstone

Американская актриса 61-летняя Шэрон Стоун не перестает удивлять поклонников своей внешностью: в своем возрасте звезда может похвастаться подтянутым телом. Недавно Шэрон Стоун в очередной раз восхитила фанатов. Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в бикини нежно-голубого цвета, демонстрируя стройную фигуру.

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Instagram @sharonstone

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда, и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Потрясающее тело»;

«Можно было бы и на переднем плане позировать, благо, есть что показывать»;

«Как девочка»;

«Вау, красивая, великолепная, потрясающая женщина, Шарон», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 61-летняя Шэрон Стоун показала стройные ноги.

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