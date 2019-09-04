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  4. Видео: с модели на подиуме слетел бюстгальтер — ее реакции можно позавидовать

Видео: с модели на подиуме слетел бюстгальтер — ее реакции можно позавидовать

, 13:30 Видео 342

Во время модного показа в Колумбии девушка потеряла верхнюю часть бикини.

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Фото, видео : Facebook @Lina Daniela Daza Contreras, Instagram @lovelysecret1

На модном показе в Колумбии модель Лина Даниэла Даса осталась без верхней части бикини. Девушка потеряла лиф прямо во время дефиле на подиуме. Об этом сообщает La Opinión.

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Через несколько секунд после того, как Лина Даниэла Даса вышла на подиум, чтобы продемонстрировать дизайнерский наряд, ее бюстгальтер лопнул, и взорам зрителей модного показа открылась нагая грудь модели. «Пострадавшая» не растерялась, прикрыла оголенный бюст руками и продолжила идти, как ни в чем не бывало. При этом манекенщица не только не смутилась, но еще и одарила гостей мероприятия очаровательной улыбкой.

«Сегодня произошло то, чего никогда раньше со мной не случалось, новый опыт! Бюстгальтер слетел прямо на подиуме, я отреагировала инстинктивно», — поделилась знаменитость.

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