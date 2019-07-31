Victoria’s Secret впервые отменит шоу из-за финансовых проблем

Одна из «ангелов» ежегодного модного шоу Victoria’s Secret — австралийка Шанина Шейк — рассказала, что в этом году показа не будет. По мнению модели, дорогой бренд нижнего белья отменил дефиле по причине поисков нового формата. В прошлом году рейтинг шоу был самым низким за всю историю. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

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« Это то, к чему я не привыкла, потому что каждый год в это время я тренируюсь для показа в роли ангела. Но я уверена, что в будущем что-то изменится» , — огорченно поделилась Шанина Шейк.

По словам модели, грандиозный показ могли отменить из-за того, что руководство бренда ищет новые формы и форматы. При этом в компании Victoria’s Secret заявление одного из их «ангелов» никак не комментируют.

В прошлом году на подиум Victoria’s Secret Show вышли такие легенды модельного бизнеса, как: Джиджи Хадид, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Адриана Лима и другие. Однако звездный состав «ангелов» не уберег шоу от провальных рейтингов. В отмену грандиозного шоу VS можно поверить еще потому, что бренд заявил — в 2019 году будут закрыты 53 точки продаж дорогого нижнего белья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «ангел» Victoria’s Secret предстала перед фанатами в инопланетном образе.