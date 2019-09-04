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  4. Тела пилотов разбившегося Су-25 найдены на месте падения самолета

Тела пилотов разбившегося Су-25 найдены на месте падения самолета

, 12:38 61

Штурмовик потерпел крушение 3 сентября в 38 километрах от аэродрома Буденновск.

Фото : russianplanes.net

Тела двоих пилотов обнаружены на месте падения штурмовика Су-25, который разбился 3 сентября недалеко от аэродрома Буденновск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно 5-tv.ru, погибшие военнослужащие — Юрий Б. и Артем Л. из города Буденновск.

Во время облета территории близ села Чернолесское были видны два парашюта, летчикам удалось катапультироваться из терпящего бедствие штурмовика, однако, к сожалению, они оба погибли.

Комиссия Минобороны обследует место крушения Су-25УБ, выясняются причины трагического происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе.

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