Тела пилотов разбившегося Су-25 найдены на месте падения самолета

Тела двоих пилотов обнаружены на месте падения штурмовика Су-25, который разбился 3 сентября недалеко от аэродрома Буденновск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно 5-tv.ru, погибшие военнослужащие — Юрий Б. и Артем Л. из города Буденновск.

Во время облета территории близ села Чернолесское были видны два парашюта, летчикам удалось катапультироваться из терпящего бедствие штурмовика, однако, к сожалению, они оба погибли.

Комиссия Минобороны обследует место крушения Су-25УБ, выясняются причины трагического происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе.