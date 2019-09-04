Умер известный фотограф Петер Линдберг, который снимал Мадонну и Водянову

Известный немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг скончался в возрасте 74 лет в среду, 4 августа, сообщает газета Welt. В последние годы Линдберг проживал в Париже, Нью-Йорке и французском Арле. Причина его смерти пока не называется.

Петер Линдберг занимался фотографией с 1971 года. В 1978 году он переехал в Париж, где и началась его международная карьера. Линдберг известен сотрудничеством с Катрин Денев, Мадонной, Шэрон Стоун, Настасьей Кински, Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелист, Синди Кроуфорд, Натальей Водяновой, Ольгой Родионовой и многими другими. Фотографии Петера Линдберга, в основном, печатались на страницах журналов Vogue и Rolling Stone.

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