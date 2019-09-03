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  4. Умерла муза Высоцкого актриса Зинаида Славина

Умерла муза Высоцкого актриса Зинаида Славина

, 13:18 341

Артистка, которой певец посвящал свои песни, скончалась 3 сентября.

Фото : kino-teatr.ru

Не стало музы Высоцкого — актрисы Зинаиды Славиной. Артистка ушла из жизни во вторник, 3 сентября, на 80-м году жизни. Информацию подтвердили в пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки».

С 1964 года Славина играла в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Дипломный студенческий спектакль «Добрый человек из Сезуана», в котором Зинаида Анатольевна сыграла главную роль, стал первой постановкой знаменитого театра на Таганке. С 1993 года актриса начала играть на сцене театра «Содружество актеров Таганки».

Как признавалась Славина, она не раз становилась музой музыканта Владимира Высоцкого. Именно ей посвящена, например, песня «Диалог у телевизора» — лирическая героиня композиции неспроста оказалась тезкой Зинаиды.

За время своей творческой карьеры Славина сыграла более 1600 ролей. В том числе актриса исполнила роли Азазело в «Мастере и Маргарите» и Катерины Ивановой в «Преступлении и наказании».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 29 августа не стало актера Александра Числова.

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Умерла муза Высоцкого актриса Зинаида Славина

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