Умерла муза Высоцкого актриса Зинаида Славина

Не стало музы Высоцкого — актрисы Зинаиды Славиной. Артистка ушла из жизни во вторник, 3 сентября, на 80-м году жизни. Информацию подтвердили в пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки».

С 1964 года Славина играла в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Дипломный студенческий спектакль «Добрый человек из Сезуана», в котором Зинаида Анатольевна сыграла главную роль, стал первой постановкой знаменитого театра на Таганке. С 1993 года актриса начала играть на сцене театра «Содружество актеров Таганки».

Как признавалась Славина, она не раз становилась музой музыканта Владимира Высоцкого. Именно ей посвящена, например, песня «Диалог у телевизора» — лирическая героиня композиции неспроста оказалась тезкой Зинаиды.

За время своей творческой карьеры Славина сыграла более 1600 ролей. В том числе актриса исполнила роли Азазело в «Мастере и Маргарите» и Катерины Ивановой в «Преступлении и наказании».

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