Борис Джонсон пригрозил парламенту Британии перевыборами за попытку срыва Brexit

В Великобритании досрочные парламентские выборы могут состояться уже 15 октября. Это заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона эксперты расценили как «политическую месть».

Дело в том, что накануне вечером парламентарии, вопреки призывам Джонсона, проголосовали за лишение премьера права провести Brexit без сделки с Евросоюзом.

А ведь «жесткий» развод с ЕС — одно из главных обещаний Джонсона. О новом этапе битвы за Brexit расскажет Вадим Хуланхов.

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