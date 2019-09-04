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  4. Борис Джонсон пригрозил парламенту Британии перевыборами за попытку срыва Brexit

Борис Джонсон пригрозил парламенту Британии перевыборами за попытку срыва Brexit

, 21:17 Эфирная новость 41

Премьер-министр Великобритании к нападкам не привыкать — на причёску политика много чего падало за время карьеры. Поэтому премьер взял тон, подобающий атмосфере.

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Фото, видео : ТАСС/House of Commons, 5-tv.ru

В Великобритании досрочные парламентские выборы могут состояться уже 15 октября. Это заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона эксперты расценили как «политическую месть».

Дело в том, что накануне вечером парламентарии, вопреки призывам Джонсона, проголосовали за лишение премьера права провести Brexit без сделки с Евросоюзом.

А ведь «жесткий» развод с ЕС — одно из главных обещаний Джонсона. О новом этапе битвы за Brexit расскажет Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать в мировой геополитике в ближайшее время?

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