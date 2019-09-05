Лавров об отношениях с США: «Мы не набиваемся в друзья»

Сергей Лавров рассказал в интервью «Известиям», как Москва намерена выстраивать диалог с Вашингтоном. Российский министр признал, что отношения между странами сильно подорваны, но процесс их восстановления не останавливается ни на секунду.

« Мы не набиваемся в друзья. Но наши предложения о том, как починить эти отношения, многократно передавались американским коллегам, в том числе во время встреч президентов и моих встреч с госсекретарем США Майком Помпео, а также с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном ».

Российские предложения затрагивают торговлю, инвестиции, стратегическую стабильность, сотрудничество по линии политологов и экспертов гражданского общества. Но несмотря на многочисленные заявления Дональда Трампа, реального сближения между странами не наблюдается.

« Отношения с Россией стали заложником внутренних американских межпартийных противоречий », — отмечает Лавров.

Негативную роль в этом сыграл бывший президент США Барак Обама. Когда победил Дональд Трамп, Обама, уходя, «хлопнул дверью», да так, что разрушил каналы связи между Москвой и Вашингтоном, которые строились годами, задолго до его первого срока. Этим воспользовались соперники республиканцев, которые с большим удовольствием принялись обвинять Администрацию США в подпольных связях с РФ.

Лавров с большим сожалением смотрит на текущие отношения между Москвой и Вашингтоном. Однако отмечает, что хотя бы на уровне контртеррористической борьбы диалог воссоздается. Также развиваются связи в гуманитарной сфере, но самое главное — контакты по стратегической стабильности — пока что неустойчивы.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия и США не могут позволить себе потерять договор СНВ-3.