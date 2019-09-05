Лавров: «Мы не можем позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3»

Глава российского МИД в интервью «Известиям» рассказал о судьбе соглашений между США и РФ в сфере стратегических вооружений. Сергей Лавров отметил, что трудно говорить о перспективах, в то время как Вашингтон фактически похоронил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Самый актуальный сейчас вопрос — продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он действует до зимы 2021-го. Россия уже не раз призывала США плотно заняться продлением документа на пятилетний срок, но с той стороны четкого ответа не было.

При этом американцы пытаются подвести под этот договор гиперзвуковое вооружение, о котором Владимир Путин рассказал в Послании Федеральному Собранию РФ в 2018 году. Но в соглашении говорится о вооружении другого рода, поэтому этот аргумент выглядит неубедительным.

« Если США заинтересованы в том, чтобы обсуждать выходящие за рамки договора аспекты стратегической стабильности и контроля над вооружениями, то им надо было бы давно согласиться на приглашения, которые мы многократно направляли, возобновить на постоянной и регулярной основе диалог по стратегической стабильности во всех ее аспектах — наступательных и оборонительных », — отмечает министр.

Обсуждение контроля над новыми видами вооружения — это важно и полезно, но нельзя из-за этого препятствовать продлению старых соглашений, отмечает Лавров.

При этом Штаты настаивают, чтобы к СНВ-3 подключились китайцы, хотя последние недвусмысленно заявляли, что не собираются этого делать. Их можно понять: ядерный потенциал КНР не сравним с США и РФ. А Вашингтон, требуя участие Пекина, как-то забывает о своих союзниках: Великобритании и Франции, которые тоже обладают ядерным оружием.

« Еще раз подчеркну, наша позиция заключается в том, что, прежде, чем мы нащупаем пути развития диалога о поддержании стратегической стабильности уже в новых условиях, мы не имеем права и не можем позволить себе роскошь потерять Договор СНВ-3 », — заключает Сергей Лавров.

Ранее Лавров заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.