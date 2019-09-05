Лавров: «Мы не можем позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3»

Глава российского МИД в интервью «Известиям» рассказал о судьбе соглашений между США и РФ в сфере стратегических вооружений. Сергей Лавров отметил, что трудно говорить о перспективах, в то время как Вашингтон фактически похоронил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Самый актуальный сейчас вопрос — продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он действует до зимы 2021-го. Россия уже не раз призывала США плотно заняться продлением документа на пятилетний срок, но с той стороны четкого ответа не было.
При этом американцы пытаются подвести под этот договор гиперзвуковое вооружение, о котором Владимир Путин рассказал в Послании Федеральному Собранию РФ в 2018 году. Но в соглашении говорится о вооружении другого рода, поэтому этот аргумент выглядит неубедительным.
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Обсуждение контроля над новыми видами вооружения — это важно и полезно, но нельзя из-за этого препятствовать продлению старых соглашений, отмечает Лавров.
При этом Штаты настаивают, чтобы к СНВ-3 подключились китайцы, хотя последние недвусмысленно заявляли, что не собираются этого делать. Их можно понять: ядерный потенциал КНР не сравним с США и РФ. А Вашингтон, требуя участие Пекина, как-то забывает о своих союзниках: Великобритании и Франции, которые тоже обладают ядерным оружием.
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Ранее Лавров заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.