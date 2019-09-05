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  4. Путин предложил удвоить зарплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке

Путин предложил удвоить зарплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке

, 12:07 Видео 29

Глава государства отметил, что при формировании оплаты труда таким специалистам должна быть учтена специфика.

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Фото, видео : ТАСС/Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на большом пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 августа, предложил вдвое увеличить заплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке.

«Из 1834 населенных пунктов Дальнего Востока 1614 — это те, где проживают пять и менее тысяч человек. А расстояния между городами и поселками порой достигают сотен километров. Нужно обязательно учитывать эту специфику», — заявил он.

При этом глава государства предложил за основу взять выплаты по стране в целом. Путин особо отметил необходимость адаптации общероссийских проектов «Земский доктор» и «Сельский учитель» на Дальнем Востоке, что может повысить приток специалистов в села и деревни.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин запустил программу кредитования молодых семей в ДВФО под 2% годовых.

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