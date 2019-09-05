Путин предложил удвоить зарплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на большом пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 августа, предложил вдвое увеличить заплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке.

« Из 1834 населенных пунктов Дальнего Востока 1614 — это те, где проживают пять и менее тысяч человек. А расстояния между городами и поселками порой достигают сотен километров. Нужно обязательно учитывать эту специфику» , — заявил он.

При этом глава государства предложил за основу взять выплаты по стране в целом. Путин особо отметил необходимость адаптации общероссийских проектов «Земский доктор» и «Сельский учитель» на Дальнем Востоке, что может повысить приток специалистов в села и деревни.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин запустил программу кредитования молодых семей в ДВФО под 2% годовых.