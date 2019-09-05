  1. Пятый канал
  4. Путин запустил программу кредитования молодых семей в ДВФО под 2% годовых

Путин запустил программу кредитования молодых семей в ДВФО под 2% годовых

, 11:03 Видео 88

Президент России сделал соответствующее заявление в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Смирнов Владимир, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 91

Президент России в ходе выступления на большом пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 августа, объявил о запуске кредитной программы для молодых семей Дальнего Востока, согласно которой они смогут оформить ипотеку под 2% годовых.

«Мы вчера с коллегами — руководителями регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — заявил президент.

Глава государства напомнил, что недавно в регионе была введена льготная ставка по ипотеке — ниже, чем по стране — в 5%. Путин отметил, что по всей стране это сделать невозможно в связи с тем, что это потеряет смысл, так как основной целью программы является привлечение на Дальний Восток квалифицированных кадров.

Программу льготной ипотеки для молодых семей Путин предложил запустить уже в этом году и распространить ее на первичный рынок и индивидуальное жилье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие заявления уже прозвучали на полях ВЭФ.

Тема:
ВЭФ-2019 91
5 сент
Скворцова не исключила появление в России четырехдневной рабочей недели
5 сент
Беспилотная авиация, умные светофоры: какие заявления уже прозвучали на полях ВЭФ
5 сент
Путин на встрече с премьер-министром Малайзии отметил отношения приоритетного партнерства
5 сент
«Это катастрофа!» — Греф призвал отказаться от экзаменов в школе
5 сент
Премьер Малайзии не исключил переговоры с Путиным по крушению MH17
5 сент
Стартовал ключевой день ВЭФ-2019
5 сент
Лавров обозначил взаимовыгодность сотрудничества РФ и КНР
5 сент
Лавров: «Мы не можем позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3»
4 сент
Лавров заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН — видео
4 сент
Лавров рассказал о готовности России вести диалог с любой страной

Читайте также

Путин предложил удвоить зарплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке

Стартовал ключевой день ВЭФ-2019
+19° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Последние новости

12:16
Бузова решила купить виллу на Бали за 20 миллионов рублей
12:07
Путин предложил удвоить зарплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке
12:06
Итальянские службы опеки отобрали ребенка у россиянки — видео
11:56
Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке Петербурга
11:44
Звезда «Сладкой жизни» и «Психологинь» рассказал о трагических потерях
11:33
«Прошло мимо нас»: Наташа Королева призналась, что никогда не изменяла Тарзану

Сейчас читают

Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном
Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве
Осиная талия «русской Кардашьян» потрясла поклонников — горячее фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги