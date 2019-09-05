Путин запустил программу кредитования молодых семей в ДВФО под 2% годовых

Президент России в ходе выступления на большом пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 августа, объявил о запуске кредитной программы для молодых семей Дальнего Востока, согласно которой они смогут оформить ипотеку под 2% годовых.

« Мы вчера с коллегами — руководителями регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальневосточных регионах всего под 2% годовых », — заявил президент.

Глава государства напомнил, что недавно в регионе была введена льготная ставка по ипотеке — ниже, чем по стране — в 5%. Путин отметил, что по всей стране это сделать невозможно в связи с тем, что это потеряет смысл, так как основной целью программы является привлечение на Дальний Восток квалифицированных кадров.

Программу льготной ипотеки для молодых семей Путин предложил запустить уже в этом году и распространить ее на первичный рынок и индивидуальное жилье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие заявления уже прозвучали на полях ВЭФ.