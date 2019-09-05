Стала известна личность женщины, чье изувеченное тело нашли закопанным в чемодане

Стала известна личность женщины, чье истерзанное тело обнаружили закопанным в чемодане в Новоорловском лесопарке. Зверски убитая женщина оказалась жительница Ленинградской области по имени Бэла В. Погибшая трудилась в салоне красоты. Что стало причиной расправы на ней — неизвестно.

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Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам.

Страшную находку обнаружили 4 сентября, о пропаже дочери заявила правоохранителям ее мать в июле 2019 года, когда та перестала выходить на связь. Также не удалось обнаружить ее авто, которое пропало с парковки. Полицейские тогда возбудили дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал ужасающие содержимого разноцветного чемодана, который откопали в петербургском лесу. Во рту женщины был кляп, а на голове — пакет.