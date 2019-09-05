Ксения Собчак в Киеве высказалась о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код», которая выходит на «Радио НВ» в Киеве. Традиционно, всегда резко высказывающуюся журналистку спросили о принадлежности полуострова Крым, который на основании референдума 18 марта 2018 года вошел в состав России.

«Хороший вопрос. Я понимаю, что все, кто приезжает сюда (на Украину. — Ред.) подвергаются этой экзекуции», — начала отвечать было Ксения.

Она добавила, что всегда говорила, что необходимости проведения повторного референдума, в настоящее время возвращение Крыма на Украину невозможно.

В целом Собчак добавила, что русские и украинцы являются братскими народами и «то, что уже было наделано», пережить сложно, однако нужно постараться «найти какой-то позитивный выход». Также звезда подчеркнула, что Россия и Украина всегда являлись и будут являться братскими народами. Пережить сложно, однако нужно постараться «найти какой-то позитивный выход», — заявила Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, во сколько Украина оценила ущерб от потери Крыма.