Журналист Хинкл: Путин прав и Европа действительно разваливается

Журналист из США Джексон Хинкл поддержал мнение президента РФ Владимира Путина о печальном состоянии Европы и ее будущем. Соответствующее заявление российский лидер сделал ранее на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Путин прав, Европа разваливается», — написал Хинкл на своей странице в X.

Ранее Путин заявил, что Россия не намерена способствовать развалу Евросоюза и выступает за сотрудничество с ним. Однако Европа выбрала для себя деструктивный курс и «развалится сама».

В частности, российский лидер указал на растущие экономические проблемы в ЕС. Раньше Россия продавала Европе газ по выгодным ценам и отказ от него стал причиной повышения стоимости топлива для промышленности и домохозяйств. Тем не менее, многие политики еврозоны выступают против того, чтобы отдельные страны объединения сами строили диалог с Москвой.

Кроме того, глава государства заявил, что у РФ отсутствуют предварительные условия для возобновления и восстановления отношений как с Европой в целом, так и с отдельными европейскими государствами.

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