Минобороны РФ возложило на Зеленского ответственность за усиление ударов

Ответственность за усиление российских ударов по военным объектам Украины лежит на Владимире Зеленском. Такую позицию 4 октября изложило Министерство обороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

В заявлении военные обратились к населению Украины и призвали возлагать вину за последствия на украинского лидера.

«Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», — говорится в сообщении.

В Минобороны также перечислили атаки украинской стороны на российскую гражданскую инфраструктуру. В частности, напомнили об ударах по избирательным комиссиям, попытке сорвать Петербургский международный экономический форум и массированной атаке на Москву в ночь на 20 сентября.

В министерстве назвали эти действия терактами. Именно с ними ведомство связало усиление ударов Вооруженных сил России по украинским военным объектам.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.