Астрологи выявили самую невыносимую жену по знаку зодиака

Жестокость никак не вяжется с женственностью, но астрологам удалось выяснить, какой знак зодиака самый суровый среди прекрасного пола, сообщает портал Sterlegrad.ru. Оказалось, что самые невыносимые и скандальные те женщины, которые родились под знаком Скорпиона.

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Символ знака зодиака говорит сам за себя. Женщины — Скорпионы так и норовят ужалить, кроме того, они очень мстительные. Мужчинам стоит избегать поступков, которые могут обидеть такую девушку. Создавая семью, Скорпионы тут же придумают правила, которым должны следовать все члены семьи. В случае отклонения от требований, под горячую руку попадут все, даже дети.

Женщины — Скорпионы не терпят споров. Они чем-то напоминают Овнов в своей упертости и порыве отстоять собственное мнение. Но если Овны могут осознавать, что не правы, но дабы не ударить в грязь лицом, начнут защищать свою позицию, Скорпионы будут считать, что есть одно правильное мнение — только их собственное.

Больше всего стоит бояться мужчинам — Водолеям. Такой союз будет иметь разный темперамент и постоянно раздражать друг друга. Самый идеальный вариант для Скорпиона — Рыбы и Стрельцы. Стремление к ярким отношениям укрепит союз, кроме того, раскроет таланты возлюбленных.

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