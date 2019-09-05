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  4. Горько! Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Горько! Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

, 17:34 Фото 135

В сети появилось фото документа, из которого следует, что Анастасия стала Узенюк.

Фото : Instagram @nastyaivleeva, @sayonaralive

Анастасия Ивлеева фактически подтвердила, что вышла замуж за Элджея. Такого финала бурного романа 28-летней телеведущей и 24-летнего рэпера поклонники ожидали уже давно, однако свои матримониальные планы пара не афишировала.

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Instagram @nastyaivleeva

Как написала в четверг, 5 сентября, Teleprogramma.pro, на странице, которая якобы принадлежит Ивлеевой, в Instagram появился снимок музыканта с краткой подписью: «муж». Однако никаких подробностей о свадебной церемонии нет. Известно лишь, что влюбленные проводят время в Италии.

Кроме того, есть еще одно подтверждение официального брака — телеведущая сменила фамилию. StarHit опубликовал снимок документа, в котором Анастасия значится как Узенюк — это настоящая фамилия хип-хоп исполнителя, выступающего под псевдонимом Элджей.

Как ранее писал 5-tv.ru, в середине августа Анастасия Ивлеева опубликовала в соцсетях видео, на котором настойчиво демонстрировала огромное кольцо на безымянном пальце правой руки. Поклонники мгновенно сделали вывод, что кольцо обручальное, а эксперты оценили украшение примерно в 150 тысяч рублей.

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