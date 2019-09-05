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  4. «Ужасно!» Флешмоб американских оголившихся моделей возмутил юзеров Instagram

«Ужасно!» Флешмоб американских оголившихся моделей возмутил юзеров Instagram

, 23:21 Фото 65

Пользователи сочли странным использование снимков в купальниках для постов в поддержку пострадавших от урагана на Багамских островах.

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Фото, видео : Instagram @tatielepolyana

Пользователи Instagram высказывают возмущение по поводу постов ряда американских моделей в поддержку пострадавших от урагана на Багамских островах. Дело в том, что для публикаций девушки выбрали снимки, на которых они запечатлены в купальниках. Такой подход большинству юзеров показался очень странным и даже оскорбительным.

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Разрушительный шторм обрушился на Багамы в начале текущей недели. Стихия уничтожила 13 тысяч домов, в результате чего 20 человек погибли и еще десятки людей пострадали. Сейчас на островах ведутся спасательные и восстановительные операции.

Знаменитые блогеры, в числе которых оказались и модели, решили поддержать пострадавших от урагана, однако некоторые посты в соцсетях вызвали очень негативную реакцию.
Instagram @tatielepolyana

«Это очень странный выбор фото для того, чтобы показать свою обеспокоенность ситуацией на Багамах. Честно говоря, больше похоже на попытку использовать тему для собственного продвижения, — прокомментировал пользователь публикацию одной из див.

«Ужасно, лучше бы не позорилась!» — добавил другой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате шторма на Багамах местный аэропорт ушел под воду.

«Ужасно!» Флешмоб американских оголившихся моделей возмутил юзеров Instagram

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