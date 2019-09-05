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  4. Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

, 7:37 Эфирная новость 202

Шторм добрался до американского побережья — растеряв при этом большую часть своей мощи.

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Фото, видео : © РИА Новости, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3987

Число жертв урагана «Дориан» увеличилось в четыре раза. В списке погибших уже 20 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Багамских островов и добавили, что цифра может вырасти.

Поисково-спасательная операция продолжается. Разрушительный шторм обрушился на Багамы в начале недели. Он уничтожил 13 тысяч домов. Жители уже начали возвращаться в свои жилища.

Тем временем «Дориан» достиг побережья Флориды, правда, ослаб с максимальной пятой категории до второй. Скорость ветра сейчас достигает 180 километров в час. Идут обильные осадки. Американские спасатели предупреждают о наводнении. Два миллиона человек готовятся к эвакуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эвакуация из-за урагана «Дориан» была объявлена в четырех штатах США.

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