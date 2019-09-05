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Дженнифер Лопес заявила, что в 50 лет жизнь только начинается

, 21:26 1 108

По словам знаменитости, с каждым годом она ощущает себя моложе, чем когда-либо.

Фото : Instagram @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в недавнем интервью одному из западных глянцевых изданий заявила, что в 50 лет жизнь только начинается. По словам знаменитости, с каждым прожитым годом она ощущает себя только моложе.

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Говоря о проблеме женского старения, Джей Ло порекомендовала своим ровесницам не зацикливаться на этом вопросе и не думать о том, что по достижении этой цифры все будет кончено, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Вся суть, по мнению Дженнифер Лопес, заключается в том, что любые мысли — материальны. Каждый год жизни необходимо повышать показатели и становиться все лучше и лучше, а также мыслить позитивно. Певица отметила, что, несмотря на свое 50-летие, готова заткнуть за пояс более молодых коллег по цеху. Знаменитость уверена, что вся молодость — в голове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой.

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