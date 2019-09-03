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  4. «Когда это закончится?» — Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за урагана «Дориан»

«Когда это закончится?» — Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за урагана «Дориан»

, 5:56 Видео 59

Жертвами разгула стихии на архипелаге стали как минимум пять человек.

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Фото, видео : Lou Carroll via REUTERS, twitter @mvp242, @kionnemcghee, @JettMayhemXXX

Тема:
Погода 3985

В социальных сетях опубликованы кадры из Международного аэропорта в городе Фрипорт на Багамских островах, который полностью затопило с приходом урагана «Дориан».

На записях видно, как вода подступает к зданию воздушной гавани, а потом под толщей воды из Атлантики оказывается весь аэропорт и ближайшая округа. Местные жители оказались в западне. О погибших и пострадавших под натиском стихии во Фрипорте пока не сообщается.

«Штормовые волны уничтожили все во Фрипорте, Багамы. Люди оказались в ловушке в своих автомобилях, домах, как вода просто продолжает расти! Когда все это закончится?», — отмечает один из авторов видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жертвах пятибалльного урагана «Дориан», который накрыл острова Абако на севере багамского архипелага.

Тема:
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