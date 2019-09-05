Глава Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал о планах по благоустройству и инвестициях в комфортную среду. Одним из ключевых направлений работы для городских властей названо превращение Северной столицы в «комфортный город».

По решению Александра Беглова сумма на комплексное благоустройство была увеличена с 1,5 до 4,5 миллиарда рублей. А с учетом средств муниципалитетов на эти цели направлено шесть миллиардов рублей.

« Мы живем в промышленном мегаполисе и в каждом районе должна быть своя зеленая зона. Это легкие нашего города. Чем больше благоустроенных дворов, благоустроенных парков, тем лучше в городе будет экологическая обстановка, да и психологическая тоже. Жители бьются за каждый маленький кусочек зелени », — сказал Александр Беглов.

Кроме того, в ближайшие годы в Петербурге появится сразу несколько вновь созданных общественных пространств. Впервые за десятилетия они планируются в историческом центре и при этом не нарушат облик старого города.

« Нужно находить форму, когда и бизнесу, и городу проект интересен. Если бизнес вкладывает деньги в общественные пространства, это можно только приветствовать. У нас есть один хороший проект — это оранжереи Таврического сада. Там может получиться очень хороший результат с привлечением бизнеса. Можно сделать там кафе, прогулочные зоны, сделать цветники, зимний каток », — говорит глава Петербурга.

Александр Беглов отметил, что для реализации проекта потребуются солидные средства — от двух до четырех миллиардов рублей, поэтому необходим серьезный инвестор. Глава Петербурга подчеркнул, что пространство должно быть современным и способным сохранить историческую значимость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Петербурга рассказал о развитии метро и скоростных трамваев.