Глава Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал о планах по благоустройству и инвестициях в комфортную среду. Одним из ключевых направлений работы для городских властей названо превращение Северной столицы в «комфортный город».
По решению Александра Беглова сумма на комплексное благоустройство была увеличена с 1,5 до 4,5 миллиарда рублей. А с учетом средств муниципалитетов на эти цели направлено шесть миллиардов рублей.
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Кроме того, в ближайшие годы в Петербурге появится сразу несколько вновь созданных общественных пространств. Впервые за десятилетия они планируются в историческом центре и при этом не нарушат облик старого города.
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Александр Беглов отметил, что для реализации проекта потребуются солидные средства — от двух до четырех миллиардов рублей, поэтому необходим серьезный инвестор. Глава Петербурга подчеркнул, что пространство должно быть современным и способным сохранить историческую значимость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Петербурга рассказал о развитии метро и скоростных трамваев.