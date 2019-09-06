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  4. «Хочу вас!» Тарзан с голым торсом в образе индейца раззадорил поклонниц — фото

«Хочу вас!» Тарзан с голым торсом в образе индейца раззадорил поклонниц — фото

, 3:31 Фото 100

Бывший стриптизер примерил новый образ, которым неожиданно покорил подписчиц в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @tarzan___official

Бывший стриптизер Сергей Глушко решил примерить новый образ и предстал перед поклонницами в Instagram в роли индейца, чем произвел фурор.

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«Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!» — подписал публикацию Глушко.

Некоторые подписчицы артиста в ответ на этот пост начали выдавать самые настоящие откровения.

Instagram @tarzan___official

«Хочу тебя», — призналась одна из них.

«Воу, воу, воу!» — добавила другая.

«Сказочный герой. Сильный и красивый», — прокомментировал пользователь.

«Крутой образ!» — сделал Сергею Глушко комплимент еще один юзер.

«Просто красавец!» — написала еще одна поклонница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева, по ее словам, никогда не изменяла Тарзану.

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