Бывший стриптизер Сергей Глушко решил примерить новый образ и предстал перед поклонницами в Instagram в роли индейца, чем произвел фурор.
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«Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!» — подписал публикацию Глушко.
Некоторые подписчицы артиста в ответ на этот пост начали выдавать самые настоящие откровения.
«Хочу тебя», — призналась одна из них.
«Воу, воу, воу!» — добавила другая.
«Сказочный герой. Сильный и красивый», — прокомментировал пользователь.
«Крутой образ!» — сделал Сергею Глушко комплимент еще один юзер.
«Просто красавец!» — написала еще одна поклонница.
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