«Прошло мимо нас»: Наташа Королева призналась, что никогда не изменяла Тарзану

Наташа Королева рассказала в интервью KP.RU, что никогда не изменяла мужу стриптизеру Тарзану.

«Да как-то это мимо нас все прошло. Может, потому что мы повстречались в зрелом возрасте? Поэтому трепетней относимся друг к другу», — поделилась артистка.

Королева считает, что в паре важно разговаривать друг с другом и все вопросы обсуждать, а не замалчивать. По словам певицы, они с Сергеем делают это за бокалом вина. И сразу становится понятно, что проблема надумана.

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Артистка добавила, что они с супругом по-прежнему молоды душой, хотя находятся в браке уже 16 лет, а начали жить вместе на два года раньше. Хотя изначально в долговечность союза популярной певицы и стриптизера поклонники не верили, но пара смогла доказать обратное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Королева и Тарзан задорно отдыхают в Италии. Влюбленные весело проводят время на курорте и радуют поклонников оригинальными видео.