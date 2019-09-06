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Видео: Грузовик и автобус столкнулись в Ивановской области

, 7:12 Эфирная новость 42

Семь человек среди них двое детей получили различные травмы.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Крупное ДТП в Ивановской области. Там столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Семь человек среди них двое детей получили различные травмы. Авария произошла поздно вечером на трассе «Иваново — Нижний Новгород». По предварительным данным, на повороте водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки разбились на угнанной у родителей «Оке» в Ставрополье. Один из школьников погиб на месте, еще двое ранены.

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