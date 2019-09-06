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  4. «Какие ножки!» Глюкоза похвасталась стройной фигурой на отдыхе — фото

«Какие ножки!» Глюкоза похвасталась стройной фигурой на отдыхе — фото

, 6:21 Фото 381

Певица продолжает дразнить моралистов, оголяя части тела.

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Фото, видео : Instagram @glukozamusic

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в Instagram очередной соблазнительный снимок с акцентом на своих стройных ногах.

«Встречаем осень ярко», — подписала она фотографию.

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Instagram @glukozamusic

«Ах эта фигура!» — прокомментировал публикацию один из поклонников.

«Какие ножки, Наташа!» — добавил другой.

«Красотка!» — отметил пользователь.

«Классно смотришься!» — сделал комплимент юзер.

«Всегда на вас приятно посмотреть!» — написал артистке еще один подписчик.

Глюкоза, в свою очередь, поблагодарила поклонников за столь лестные комментарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на «Новой волне» певица вышла на сцену в одном нижнем белье.

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