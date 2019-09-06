«Оторвемся напоследок»: 54-летняя Татьяна Африкантова возвращается в «Дом-2»

Поклонники проекта «Дом-2» хорошо помнят Татьяну Африкантову — маму одной из участниц, Марины Африкантовой, которая пришла на телестройку вслед за своей дочерью. Недавно на своей странице в Instagram женщина сделала громкое заявление — она возвращается на съемочную площадку реалити-шоу.

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«6 сентября заступаю на „Дом-2“, а смотреть вы меня можете 13 сентября. Буду стараться по ночам с вами лякать», — пишет Африкантова-старшая в сети.

Instagram @afrikantova_tv

Своих подписчиков Татьяна попросила отнестись к происходящему снисходительно и помнить о том, что на своих экранах они наблюдают шоу. Африкантова расстроена тем, что долго участвовать в проекте ей не придется — по заявлению телезвезды, она покинет телестройку вместе со своей дочерью. По завершении «миссии артистки» Татьяна пообещала подписчикам «зажигать» в прямых эфирах своей страницы в соцсети.

«Оторвемся напоследок, чтобы долго помнили мамашу Африкантову», — резюмирует Татьяна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что многодетная мать из США «заживо похоронила» Татьяну Африкантову.