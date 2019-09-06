Культовый фильм «Матрица» сестер Вачевски снова в моде! Кроме того, что российские кинотеатры решили повторно пустить фильм в прокат, поклонники фильма решили пофантазировать и заменили Киану Ривза с помощью технологии DeepFake. На роль Нео поставили Уилла Смита, так как изначально, предложение о съемках поступало именно ему, но актер отказался.

Юзеры раскритиковали Бузову за неприличный жест в танце — видео

Энтузиастам стало интересно, как бы выглядел фильм с другим актером. В качестве примера создатели ролика выбрали одну из основных сцен, где Нео принимает таблетку Морфеуса, чтобы спастись от агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александру Семчеву трудно получить новые роли в кино.