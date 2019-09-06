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Как бы выглядела «Матрица» с Уиллом Смитом — видео

, 19:38 Видео 27

Киану Ривза решили заменить на другого голливудского актера в нескольких сценах с помощью специальной программы.

Фото, видео : ТАСС / ZUMA

Культовый фильм «Матрица» сестер Вачевски снова в моде! Кроме того, что российские кинотеатры решили повторно пустить фильм в прокат, поклонники фильма решили пофантазировать и заменили Киану Ривза с помощью технологии DeepFake. На роль Нео поставили Уилла Смита, так как изначально, предложение о съемках поступало именно ему, но актер отказался.

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Энтузиастам стало интересно, как бы выглядел фильм с другим актером. В качестве примера создатели ролика выбрали одну из основных сцен, где Нео принимает таблетку Морфеуса, чтобы спастись от агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александру Семчеву трудно получить новые роли в кино.

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