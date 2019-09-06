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«Поживем — увидим»: Семчев заявил, что ему не дают новых ролей в театре

, 12:03 49

Артист рассказал, что после смерти Табакова во МХАТ имени Чехова теперь новые порядки.

Фото : ТАСС/ Шарифулин Валерий

Российский актер Александр Семчев в интервью KP.RU заявил, что после смерти Олега Табакова ему перестали давать роли в театре. По словам артиста, в новых постановках его не задействуют.

Однако актер отдает себе отчет, что нельзя от руководства требовать всего и сразу. В марте 2018 года новым художественным руководителем театра стал Сергей Женовач. Александр Семчев добавил, что МХАТ сейчас меняется, и артистам приходится выходить из своей зоны комфорта. По мнению артиста, это будет уже совсем другой театр.

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«Поживем — увидим, что будет. К сожалению, пока я не занят в новых постановках. Но прошел только один сезон без Олега Павловича Табакова», — поделился актер.

В связи с чем Семчева посещают печальные мысли. Артист не уверен, нужен ли он будет театру в дальнейшем. Актер отметил, что принимает ситуацию как данность и сказал, что у него уже есть альтернатива — предложения в кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Последнего богатыря» Семчев похудел на 100 килограммов.

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