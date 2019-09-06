«Мамки не хватало!»: Пригожин о разводе с первой женой

Иосиф Пригожин поделился личной историей о том, почему он ушел от своей первой жены Елены. Во время одной из программ телеканала «Россия-1» продюсер рассказал, что они познакомились в парке Горького, когда он выступал там на сцене. Но после оказалось, что она уже состояла в отношениях с гитаристом группы «Мираж», с которым Иосиф снимал квартиру на пополам.

«Расскажу вам одну маленькую деталь, о которой я никогда никому не рассказывал. Я снимал квартиру с гитаристом группы „Мираж“. Пополам! Я пригласил Лену домой, но я же не знал, что они были вместе как муж и жена гражданские», — поделился он.

После этого случая, друг переехал из их общей квартиры, а Пригожин решил незамедлительно сделать Елене предложение руки.

«Мне было настолько одиноко и знаешь, как… Сейчас грубо, наверное, скажу, мамки, наверное, не хватало. Ну мне 19 лет, я еще вообще ребенок. А ей 24 было», — продолжил рассказывать Иосиф Игоревич.

Родители невесты были против брака из-за национальности жениха и даже не пришли на свадьбу.

«Они ждали богатого жениха» — отметил он.

Ближе к концу истории об отношениях с бывшей женой, Пригожин рассказал, почему они пришли к разводу.

«Мы были разные! Разные люди, разные по энергетике, по психологии, по амбициям. Мне важно, чтобы со мной рядом был человек, который бы меня подбадривал. А когда ты один тащишь повозку, лошадь иногда тоже устает», — рассказал продюсер.

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