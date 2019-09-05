Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк и решен ли вопрос с приставами?

Новости о возможной страшной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк стали шоком для всех. Особенно, когда все провели параллели с Жанной Фриске.

Представители звезды отказываются комментировать состояние здоровья, коротко заявляя, что все хорошо.

Дозвониться до Анастасии Заворотнюк удалось журналистам KP.RU. В среду, 4 сентября, издание написало, что голос у актрисы по телефону был хриплый, «как у очень больного человека». На вопрос о своем здоровье она промолчала. А когда ее спросили, не сможет ли она принять участие в мероприятии, ответила:

«Нет, пока нет».

Теперь Анастасии Заворотнюк грозит запрет на выезд за границу. Такая новость облетела все СМИ. Сообщается, что актриса не выплатила крупную сумму за дом. Ранее Анастасия долгое время судилась из-за долга по валютной ипотеке. Из-за повышения курса Заворотнюк не смогла вовремя покрыть долг. Связано ли новое ограничение с этой историей? Сколько денег должна актриса? Чем грозит Заворотнюк непогашенный долг? И почему поклонники бурно обсуждают здоровье Анастасии?

Именно на эти вопросы попытается ответить «Светская хроника» в пятницу, 6 сентября, в 23.45.

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