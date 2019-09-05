  1. Пятый канал
  4. Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк и решен ли вопрос с приставами?

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк и решен ли вопрос с приставами?

, 11:14 1 000

На звезду сериала «Моя прекрасная няня» свалилось все одновременно. Судебные приставы запретили ей выезд за границу из-за долгов, а потом вся страна замерла — прошел слух, что у нее онкология.

Фото : www.globallookpress.com

Новости о возможной страшной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк стали шоком для всех. Особенно, когда все провели параллели с Жанной Фриске.

Представители звезды отказываются комментировать состояние здоровья, коротко заявляя, что все хорошо.

Дозвониться до Анастасии Заворотнюк удалось журналистам KP.RU. В среду, 4 сентября, издание написало, что голос у актрисы по телефону был хриплый, «как у очень больного человека». На вопрос о своем здоровье она промолчала. А когда ее спросили, не сможет ли она принять участие в мероприятии, ответила:

«Нет, пока нет».

Теперь Анастасии Заворотнюк грозит запрет на выезд за границу. Такая новость облетела все СМИ. Сообщается, что актриса не выплатила крупную сумму за дом. Ранее Анастасия долгое время судилась из-за долга по валютной ипотеке. Из-за повышения курса Заворотнюк не смогла вовремя покрыть долг. Связано ли новое ограничение с этой историей? Сколько денег должна актриса? Чем грозит Заворотнюк непогашенный долг? И почему поклонники бурно обсуждают здоровье Анастасии?

Именно на эти вопросы попытается ответить «Светская хроника» в пятницу, 6 сентября, в 23.45.

Также в этом выпуске — Лолита после развода с Дмитрием Ивановым похудела на 12 килограммов. Что случилось в отношениях знаменитой пары? Филипп Киркоров тоже похудел на несколько размеров. В чем причина таких перемен короля поп-музыки? Петросян женится на помощнице? Внимательные поклонники заметили на пальце у Брухуновой кольцо. А также кто из западных звезд 90-х считает Россию «золотой жилой» и неужели Алла Пугачева выбрала себе преемницу.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Последние новости

12:16
Бузова решила купить виллу на Бали за 20 миллионов рублей
12:07
Путин предложил удвоить зарплату земским врачам и учителям на Дальнем Востоке
12:06
Итальянские службы опеки отобрали ребенка у россиянки — видео
11:56
Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке Петербурга
11:44
Звезда «Сладкой жизни» и «Психологинь» рассказал о трагических потерях
11:33
«Прошло мимо нас»: Наташа Королева призналась, что никогда не изменяла Тарзану

Сейчас читают

Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном
Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве
Осиная талия «русской Кардашьян» потрясла поклонников — горячее фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги