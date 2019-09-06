Изнасиловавший и задушивший бывшую тещу тихвинец получил 18 лет

Житель Тихвина получил тюремный срок за жестокую расправу над бывшей тещей. 32-летний мужчина осужден сразу по двум статьям: изнасилование и убийство. Трагедия произошла прошлым летом.
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Крики и споры закончились рукоприкладством. Мужчина избил 58-летнюю женщину, после чего изнасиловал. И даже на этом не остановился: чтобы скрыть следы преступления, он задушил жертву, спрятав тело и вещи в подвале. После этого убийца сменил место жительства, но от правосудия не ушел.
У осужденного ранее уже была судимость за убийство и изнасилование. Теперь мужчина проведет в тюрьме ближайшие 18 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что водитель «скорой» в Ленобласти задержан по подозрению в убийстве сына.