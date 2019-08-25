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  4. Водитель «скорой» в Ленобласти задержан по подозрению в убийстве своего сына

Водитель «скорой» в Ленобласти задержан по подозрению в убийстве своего сына

, 15:31 160

Семейная трагедия произошла в ночь с 24 на 25 августа.

Фото : www.globallookpress.com

В Ленинградской области водитель скорой помощи, предположительно, убил собственного сына. Трагедия произошла в поселке имени Свердлова в ночь с 24 на 25 августа.

По предварительной версии, мужчина 1964 года рождения употреблял горячительные напитки вместе со своим сыном 1987 года рождения. В ходе беседы у собутыльников возник конфликт, который глава семьи разрешил радикально — ножом.

Ранение оказалось смертельным, однако скончался молодой мужчина не сразу. Он успел позвонить по экстренному номеру 112 и сообщить о случившемся. Полицейские задержали водителя «скорой» на месте преступления по подозрению в убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что петербурженке перерезали горло в собственной квартире, а после угнали ее авто.

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