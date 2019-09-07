Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области

Молодой человек убил свою возлюбленную в кафе Приозерского района Ленинградской области вечером 6 сентября. Как стало известно 5-tv.ru, девушка 1999 года рождения работала официанткой. По предварительной версии, предполагаемый злоумышленник нанес погибшей множественные удары ножом на почве ревности.

Девушка скончалась на месте происшествия. Подозреваемого 1989 года рождения задержали по горячим следам в поселке Токсово. В настоящий момент его допрашивают следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изнасиловавший и задушивший бывшую тещу тихвинец получил 18 лет.