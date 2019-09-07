  1. Пятый канал
  4. Эксклюзивные кадры: колонна с задержанными на Украине гражданами РФ прибыла в Борисполь

Эксклюзивные кадры: колонна с задержанными на Украине гражданами РФ прибыла в Борисполь

, 10:06 Эксклюзивное фото 253

Освобожденный судом Незалежной главный редактор «РИА Новости Украина» в ближайщее время вылетит из Киева в Москву, сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

Колонна с российскими гражданами, которые были задержаны на Украине, прибыла в аэропорт Борисполь 7 сентября. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фото россиян.

Также в ближайшее время в Москву из Киева должен вылететь руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Об этом сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Некоторое время назад суд Незалежной освободил журналиста из-под стражи под личное обязательство.

В то же время приходят сообщения о том, что арестованные в РФ украинские военные находятся в аэропорту Внуково и готовятся к вылету в Незалежную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил на ВЭФ о том, что вопрос с обменом заключенными между двумя странами будет решен в ближайшее время.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?

Последние новости

11:13
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
11:03
Стал известен формат обмена задержанными между Украиной и Россией
10:54
«Лифчик все портит!» Поклонники звезды «Папиных дочек» не оценили ее «мокрое» фото
10:43
Спецборт, который заберет граждан РФ в рамках обмена с Украиной, сел в Киеве
10:23
Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области
10:06
Эксклюзивные кадры: колонна с задержанными на Украине гражданами РФ прибыла в Борисполь

Сейчас читают

Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?
Четыре самых богатых знака Зодиака — кто притягивает к себе деньги?
«Закрой рот»: Гордон устроил «конфликт» с Барановской — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев