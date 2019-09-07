Эксклюзивные кадры: колонна с задержанными на Украине гражданами РФ прибыла в Борисполь

Колонна с российскими гражданами, которые были задержаны на Украине, прибыла в аэропорт Борисполь 7 сентября. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фото россиян.

Также в ближайшее время в Москву из Киева должен вылететь руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Об этом сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Некоторое время назад суд Незалежной освободил журналиста из-под стражи под личное обязательство.

В то же время приходят сообщения о том, что арестованные в РФ украинские военные находятся в аэропорту Внуково и готовятся к вылету в Незалежную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил на ВЭФ о том, что вопрос с обменом заключенными между двумя странами будет решен в ближайшее время.